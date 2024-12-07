Al Nassr, zirvenin uzağında kaldı!

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr, zirveden uzakta kaldı.
Ligde son olarak Al-Ittihad'e deplasmanda 2-1'lik skorla kaybeden Stefano Pioli, 36 puana ulaşan Al Ittihad'in 11 puan gerisinde kaldı.
25 puanı bulunan Al Nassr'da Cristiano Ronaldo, performansıyla dikkat çekiyor. Portekizli yıldız, bu sezon toplamda 19 maçta 16 gol attı ve 3 asist yaptı.
Ligde son olarak Al-Ittihad'e deplasmanda 2-1'lik skorla kaybeden Stefano Pioli, 36 puana ulaşan Al Ittihad'in 11 puan gerisinde kaldı.
25 puanı bulunan Al Nassr'da Cristiano Ronaldo, performansıyla dikkat çekiyor. Portekizli yıldız, bu sezon toplamda 19 maçta 16 gol attı ve 3 asist yaptı.