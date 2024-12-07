Al Nassr, zirvenin uzağında kaldı!

Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun performansına rağmen ligde zirveden uzak kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Al Nassr, zirvenin uzağında kaldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Aralık 2024 14:00
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr, zirveden uzakta kaldı.

Ligde son olarak Al-Ittihad'e deplasmanda 2-1'lik skorla kaybeden Stefano Pioli, 36 puana ulaşan Al Ittihad'in 11 puan gerisinde kaldı.

25 puanı bulunan Al Nassr'da Cristiano Ronaldo, performansıyla dikkat çekiyor. Portekizli yıldız, bu sezon toplamda 19 maçta 16 gol attı ve 3 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery