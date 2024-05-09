Al Nassr yıldızlarıyla güldü

Suudi Arabistan Pro Lig 31. hafta maçında Al Nassr, deplasmanda Al Akhdoud'u son dakika golüyle 3-2 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Al Nassr yıldızlarıyla güldü
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09 Mayıs 2024 23:05
Suudi Arabistan Pro Lig 31. hafta maçında Al Akhdoud ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Al Nassr 3-2 kazandı.

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 90+1'nci dakikada Marcelo Brozovic, 15. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. Al Akhdoud'un golleri 60. dakikada Al Habaib ve 70. dakikada Godwin'den geldi. 

Bu sonuçla birlikte Al Nassr, puanını 77 yaptı. Al Akhdoud ise 28 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Al Akhdoud, Al Ettifaq deplasmanına gidecek. Al Nassr, sahasında lider Al Hilal'i ağırlayacak.

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