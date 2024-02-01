Hazırlık karşılaşmasında Al-Nassr evinde konuk ettiği Inter Miami'yi 6-0 mağlup etti.Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Otavio, 10. 51. ve 73. dakikalarda Anderson Talisca, 12. dakikada Aymeric Laporte ve 68. dakikada Mohammed Khalil Marran kaydetti.Al-Nassr'da, Cristiano Ronaldo bu maçta süre almadı. Lionel Messi ise 83. dakikada oyuna dahil oldu.Al-Nassr bir sonraki karşılaşmasında Jorge Jesuslu Al-Hilal ile karşılaşacak.İşte 12. dakikada Aymeric Laporte'nin attığı harika gol: