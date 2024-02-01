Al-Nassr, Inter Miami'ye gol oldu yağdı

Hazırlık maçında Al-Nassr sahasında ağırladığı Inter Miami'yi 6-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Al-Nassr, Inter Miami'ye gol oldu yağdı
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01 Şubat 2024 23:06
Son güncelleme 01 Şubat 2024 23:10
Hazırlık karşılaşmasında Al-Nassr evinde konuk ettiği Inter Miami'yi 6-0 mağlup etti.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Otavio, 10. 51. ve 73. dakikalarda Anderson Talisca, 12. dakikada Aymeric Laporte ve 68. dakikada Mohammed Khalil Marran kaydetti.

Al-Nassr'da, Cristiano Ronaldo bu maçta süre almadı. Lionel Messi ise 83. dakikada oyuna dahil oldu.

Al-Nassr bir sonraki karşılaşmasında Jorge Jesuslu Al-Hilal ile karşılaşacak.

İşte 12. dakikada Aymeric Laporte'nin attığı harika gol:

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