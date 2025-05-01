Al Nassr elendi, Cristiano Ronaldo yıkıldı!

Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr, sahasında konuk ettiği Japon ekibi Kawasaki Frontale'ye 3-2 mağlup oldu ve Asya Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Ronaldo'nun maç sonu üzüntüyle yaptığı hareketler dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Al Nassr elendi, Cristiano Ronaldo yıkıldı!
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01 Mayıs 2025 01:17
Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr, Asya AFC Şampiynolar Ligi yarı finalinde sahasında Japon ekibi Kawasaki Frontale'yi konuk etti.

Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan mücadelede Al Nassr 3-2 mağlup oldu ve Asya Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Japon ekibi Kawasaki Frontale'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Tatsuya Ito, 41. dakikada Yuto Ozeki ve 76. dakikada Akihiro Ienega kaydetti. Ev sahibi Al Nassr'ın gollerini 28. dakikada Sadio Mane ve 87. dakikada Ayman Yahya attı.

Finale yükselen Kawasaki Frontale, 3 Mayıs'ta milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği Al Ahli ile karşılaşacak.

RONALDO, KENDİSİYLE TARTIŞTI

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun maç sonunda üzüntüyle yaptığı hareketler dikkat çekti. Yıldız futbolcunun, maçın ardından kendisiyle tartı. Portekizli efsane ismin el ve kol hareketleri yaparak kendini suçladığı görüldü.

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