Al Nassr elendi, Cristiano Ronaldo yıkıldı!

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın AFC Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçın ardından kendisiyle tartışıyor🤔 pic.twitter.com/btYw3QcNg8



— Sporxtv (@sporxtv) April 30, 2025

Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr, Asya AFC Şampiynolar Ligi yarı finalinde sahasında Japon ekibi Kawasaki Frontale'yi konuk etti.Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan mücadelede Al Nassr 3-2 mağlup oldu ve Asya Şampiyonlar Ligi'nden elendi.Japon ekibi Kawasaki Frontale'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada, 41. dakikadai ve 76. dakikadakaydetti. Ev sahibi Al Nassr'ın gollerini 28. dakikadave 87. dakikadaattı.Finale yükselen Kawasaki Frontale, 3 Mayıs'ta milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği Al Ahli ile karşılaşacak.Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun maç sonunda üzüntüyle yaptığı hareketler dikkat çekti. Yıldız futbolcunun, maçın ardından kendisiyle tartı. Portekizli efsane ismin el ve kol hareketleri yaparak kendini suçladığı görüldü.