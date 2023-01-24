Al Nassr'dan Talisca'ya yeni sözleşme

Al Nassr, Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Al Nassr'dan Talisca'ya yeni sözleşme
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24 Ocak 2023 16:34
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

Brezilya basınında yer alan habere göre, Al Nassr, Talisca'nın 2024'te bitecek sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmak istiyor. Al Nassr'ın bu doğrultuda harekete geçtiği ve 28 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle görüşmelere başladığı aktarıldı.

Al Nassr'ın ayrıca yeni sözleşmede Anderson Talisca'nın yıllık ücretine önemli bir miktarda zam yapmayı planladığı kaydedildi.

2021'den bu yana Al Nassr forması giyen Anderson Talisca, 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş formasını giymişti.

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