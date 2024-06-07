Al-Nassr'dan Sadio Mane kararı

Al-Nassr yönetimi, yıldız oyuncusu Sadio Mane ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Al-Nassr'dan Sadio Mane kararı
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07 Haziran 2024 18:47
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken yıldız ismiyle ilgili önemli bir karar verdi.

YOLLAR AYRILABİLİR

Sports Zone'da yer alan habere göre Al-Nassr yıldız oyuncusu Sadio Mane ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

Haberin detaylarında Senegalli yıldızın, Cristiano Ronaldo ile oyun içerisinde anlaşmakta zorlandığı ve bu yüzden takımdan gönderilmesine sıcak bakıldığı söylendi.

46 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Al-Nassr formasıyla 49 resmi maça çıkan Sadio Mane bu karşılaşmalarda 19 gol, 11 asistlik skor katkısı sağladı.

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