10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-118'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-016'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-017'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
1-074'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Al Nassr'dan Coman için 30 milyon Euro!

Al Nassr, Kingsley Coman için Bayern Münih'e 30 milyon Euro'luk teklif etmeye hazırlanıyor. Riyad temsilcisi, Coman'a 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşme teklif etti.

calendar 09 Ağustos 2025 16:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Al Nassr'dan Coman için 30 milyon Euro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Jorge Jesus önderliğinde yeni sezon şampiyonluk adayı olan Al Nassr, kanat transferi için yoğun mesai harcıyor.

OYUNCUYU İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Sky DE'nin haberine göre Suudi ekibi, Kingsley Coman ile kişisel şartlarda görüşmelere devam ediyor. Al Nassr, Fransız kanat oyuncusu için Bayern Münih'e 30 milyon Euro'luk bir teklif hazırlıyor.

Riyad temsilcisi, Fransız yıldıza yıllığı 25 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme teklif etti. 

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile 41 maça çıkan Fransız yıldız, 7 gol 4 asistlik katkı sağladı.
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.