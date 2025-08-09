Al Nassr'dan Coman için 30 milyon Euro!

Fransız yıldıza yıllığı 25 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme teklif etti.

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile 41 maça çıkan Fransız yıldız, 7 gol 4 asistlik katkı sağladı.

Jorge Jesus önderliğinde yeni sezon şampiyonluk adayı olan Al Nassr, kanat transferi için yoğun mesai harcıyor.Sky DE'nin haberine göre Suudi ekibi, Kingsley Coman ile kişisel şartlarda görüşmelere devam ediyor. Al Nassr, Fransız kanat oyuncusu için Bayern Münih'e 30 milyon Euro'luk bir teklif hazırlıyor.Riyad temsilcisi,