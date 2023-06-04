Al Ittihad'a bir dünya yıldızı daha!

Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Ittihad kadrosuna dünya yıldızlarını eklemeye devam etmek istiyor.



Karim Benzema ile görüşmeleri sürdüren Al Ittihad, gözünü Chelsea'nin orta sahadaki yıldızı Kante'ye çevirdi.



Fransız basının yaptığı habere göre Kante, Suudi Arabistan ekibinde eski Fransa Milli Takım arkadaşı Benzema ile beraber oynayacak.



Al Ittihad kulübü yetkililerinin İngiltere'ye giderek Kante'nin menajeri ile görüştüğü belirtildi. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Kante ile büyük ölçüde anlaşıldığı ifade edildi.



Chelsea'nin yeni Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun yeni sezon planlamasında N'Golo Kante'yi düşünmediği söylenirken oyuncunun oynayabileceği bir takıma gitmek istediği aktarıldı.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Sezonun büyük bir bölümünü sakat geçiren 32 yaşındaki Kante, Chelsea formasıyla 9 maça çıkarken 1 asist kaydetti.



7 SEZON 4 KUPA



2016 yılında Leicester City'den Chelsea'ye transfer olan Kante, Londra ekibiyle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Premier Lig ve Fa Cup şampiyonluğu yaşadı.



Chelsea formasını 269 kez terleten Fransız yıldız 13 gol kaydetti.





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