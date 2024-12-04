AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 6. hafta maçında Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Al Gharrafa'yı konuk etti.



Kingdom Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.



Al Hilal'in gollerini 18. dakikada Marcos Leonardo, 82. dakikada Aleksandar Mitrovic ile 85. dakikada Sergej Milinkovic Savic kaydetti.



Bu sonucun ardından Al Hilal puanını 16'ya yükseltti. Al Gharafa ise 4 puanda kaldı.



AFC Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçta Al Hilal, Persepolis'i konuk edecek. Al Gharrafa ise Pakhtakor'u ağırlayacak.



