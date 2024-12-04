Al Hilal, Al Gharrafa'yı 3 golle devirdi!

AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 6. hafta maçında Al Hilal, konuk ettiği Al Gharrafa'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Al Hilal, Al Gharrafa'yı 3 golle devirdi!
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03 Aralık 2024 23:05
Son güncelleme 04 Aralık 2024 02:05
AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 6. hafta maçında Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Al Gharrafa'yı konuk etti.

Kingdom Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.

Al Hilal'in gollerini 18. dakikada Marcos Leonardo, 82. dakikada Aleksandar Mitrovic ile 85. dakikada Sergej Milinkovic Savic kaydetti.

Bu sonucun ardından Al Hilal puanını 16'ya yükseltti. Al Gharafa ise 4 puanda kaldı.

AFC Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçta Al Hilal, Persepolis'i konuk edecek. Al Gharrafa ise Pakhtakor'u ağırlayacak.

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