AKTÜEL | İstanbul'da okullar tatil edildi!

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.



İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da çarşamba günü okulların tatil edildiğini açıkladı.



Vali Davut Gül'ün paylaşımı şu şekilde:



"İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir.



Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.



Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.



Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır. "







