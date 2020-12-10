Akhisarspor, teknik direktör Mesut Dilsöz ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Mesut Dilsöz ile anlaşma sağladı.

Haber; AA
Abone Ol
Akhisarspor, teknik direktör Mesut Dilsöz ile anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Aralık 2020 18:37
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Mesut Dilsöz ile anlaşma sağladı. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeşil-siyahlı ekip, geçen ay Aydeniz Et Balıkesirspor'dan ayrılan teknik direktör Mesut Dilsöz ile 2020-2021 sezonu sonu için sözleşme imzalandı. 

Kulüp başkanı Evren Özbey, imza töreninde Dilsöz'ün teknik direktörlüğünün camiaya hayırlı olmasını diledi. 

Törene yöneticiler Serhat Özbey, Zekeriya Güneş ve Mutlu Özdemir de katıldı. 

Takımda sezon başından bu yana görev yapan teknik direktör Cem Kavçak, dün istifa etmişti. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için