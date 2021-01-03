Ajdin Hasic: 'Şans buldum ve golümü attım'

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçta 90+6. dakikada ağları sarsan Ajdin Hasic, karşılaşma sonrasında konuştu.



Liderliğin sevincini yaşadıklarını söyleyen Hasic, "Şu anki hislerimi açıklayamam, çok mutluyum. Önemli olan 3 puan almaktı, lideriz ve lider olmaktan çok mutluyuz." dedi.



Çalışarak formayı kazanacağını söyleyen genç oyuncu, "Daha önce de demiştim. İdmanlarda yüzde 100'ümü vermem gerekiyor. Sonra da şansımı beklemeliydim. Bugün şans buldum ve golümü attım. Aileme, beni seven herkese ve tabii ki Beşiktaş taraftarına armağan ediyorum bu golü." ifadelerini kullandı.



