Ajdin Hasic, Bosna Hersek maçında sakatlandı

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Ajdin Hasic, Bosna Hersek'in Karadağ ile oynadığı maçta sakatlandı ve sedyeyle kenara alındı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Ajdin Hasic, Bosna Hersek maçında sakatlandı
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29 Mart 2021 21:24
Milli arada 2 oyuncusunun A Milli Takım kampında koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş, bir oyuncusu için de sakatlık endişesi yaşamaya başladı.

Beşiktaş'ın genç oyuncularından Ajdin Hasic, Bosna Hersek U21 takımının Karadağ U21 ile oynadığı mücadelenin 72. dakikasında sakatlandı.

Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında dizinde bir problem yaşadığı görülen genç oyuncu, yapılan tedavinin ardından sedyeyle kenara alındı.

Hasic'in son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

RACHID GHEZZAL DA SAKATLANMIŞTI

Beşiktaş'ta milli arada Rachid Ghezzal da Cezayir Milli Takımı'nda sakatlanmış ancak yıldız oyuncunun ciddi bir durumunun olmadığı açıklanmıştı.





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