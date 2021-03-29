Ajdin Hasic, Bosna Hersek maçında sakatlandı

Milli arada 2 oyuncusunun A Milli Takım kampında koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş, bir oyuncusu için de sakatlık endişesi yaşamaya başladı.Beşiktaş'ın genç oyuncularından Ajdin Hasic, Bosna Hersek U21 takımının Karadağ U21 ile oynadığı mücadelenin 72. dakikasında sakatlandı.Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında dizinde bir problem yaşadığı görülen genç oyuncu, yapılan tedavinin ardından sedyeyle kenara alındı.Hasic'in son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.Beşiktaş'ta milli arada Rachid Ghezzal da Cezayir Milli Takımı'nda sakatlanmış ancak yıldız oyuncunun ciddi bir durumunun olmadığı açıklanmıştı.