Ajax, yeni teknik direktörünü arıyor!

Sezonu 3. sırada tamamlayan ve gelecek yıl Şampiyonlar Lig'inin dışında kalan Ajax, geçici olarak göreve gelen John Heitinga yerine yeni teknik adam arayışına başladığını ve bunu Heitinga'ya bildirdiğini açıkladı.



Futbol Direktörü Sven Mislintat: "Kişisel olarak zor bir karardı ve bunu Jonh'a söyledim. Zor bir dönemde kulübe yardımcı olmak için göreve başladı ve bunu büyük bir özveriyle yaptı. Bunun için kendisine minnettarız. Ancak Ajax'ın daha deneyimli bir teknik direktöre ihtiyacı olduğu sonucuna vardım." ifadelerini kullandı.



Ajax geçtiğimiz günlerde kulüp CEO'su Edwin Van der Sar ile de yollarını ayırmıştı.