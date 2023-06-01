Ajax, yeni teknik direktörünü arıyor!

Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax, sezonu hayal kırıklığıyla kapatması sonrası yeni sezon için teknik direktör arayışlarına başladı.

Haber; Sözcü
Abone Ol
Ajax, yeni teknik direktörünü arıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Haziran 2023 17:51
Son güncelleme 01 Haziran 2023 17:52
Sezonu 3. sırada tamamlayan ve gelecek yıl Şampiyonlar Lig'inin dışında kalan Ajax, geçici olarak göreve gelen John Heitinga yerine yeni teknik adam arayışına başladığını ve bunu Heitinga'ya bildirdiğini açıkladı.

Futbol Direktörü Sven Mislintat: "Kişisel olarak zor bir karardı ve bunu Jonh'a söyledim. Zor bir dönemde kulübe yardımcı olmak için göreve başladı ve bunu büyük bir özveriyle yaptı. Bunun için kendisine minnettarız. Ancak Ajax'ın daha deneyimli bir teknik direktöre ihtiyacı olduğu sonucuna vardım." ifadelerini kullandı.

Ajax geçtiğimiz günlerde kulüp CEO'su Edwin Van der Sar ile de yollarını ayırmıştı. 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery