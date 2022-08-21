Ajax, Rotterdam'ı tek golle devirdi!

Hollanda Ligi 3. hafta mücadelesinde Ajax, deplasmanda Rotterdam'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Ajax, Rotterdam'ı tek golle devirdi!
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21 Ağustos 2022 17:30
Hollanda Ligi 3. hafta mücadelesinde Ajax, deplasmanda Rotterdam ile karşı karşıya geldi.

Mücadele konuk ekip Ajax'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Ajax'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada Bergwijn kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ajax ligde 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı. Rotterdam ise çıktığı 3 maçta yalnızca 1 puan alabildi.

Ligin bir sonraki haftasında Ajax, Utrecht'e konuk olacak. Rotterdam ise Go Ahead deplasmanına gidecek.

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