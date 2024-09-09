Ajax - FC Utrecht maçı, grev nedeniyle iptal edildi

Polislerin erken emeklilik hakları için başlattıkları grev, pazar günü oynanacak Eredivisie karşılaşmasının iptaline neden oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Ajax - FC Utrecht maçı, grev nedeniyle iptal edildi
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09 Eylül 2024 18:47
Hollanda Eredivisie'de pazar günü oynanması planlanan Ajax - FC Utrecht maçı, polis grevleri nedeniyle iptal edildi. Yerel yetkililer, pazartesi öğleden sonra yaptıkları açıklamada, grev kararı doğrultusunda karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu.

Polis memurlarının erken emeklilik haklarının korunması için başlattıkları grev, daha önce de Rotterdam'da oynanması planlanan De Klassieker maçının ertelenmesine yol açmıştı. Ajax - FC Utrecht mücadelesi için henüz yeni bir tarih belirlenmedi.

 

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