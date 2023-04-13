Ahmet Nur Çebi: "Gelirin tamamı okullarda kullanılacak"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atletico Madrid maçı gelirinin tamamının deprem bölgesinde yapacakları okullar için kullanılacağını söyledi. Çebi, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyalarının da devam ettiğini dile getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ahmet Nur Çebi: 'Gelirin tamamı okullarda kullanılacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Nisan 2023 00:05
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atletico Madrid karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, karşılaşmanın bilet satışından elde edilen gelirin deprem bölgesindeki çocuklar için kullanılacak olmasının önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Güzel bir futbol seyrettik. Tabii Beşiktaş'ın galibiyeti bize daha da büyük keyif verdi. Biz bu oynanan oyundaki gelirin tamamını deprem bölgesindeki çocuklarımızın ihtiyacı olan okulları yapabilmek adına kullanmak üzere yola çıktık. 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyasında yolumuza devam ediyoruz. Bu da işin bir parçasıydı. Devletimizden ve milletimizden çok büyük destek görüyoruz. Hükümeti temsil eden Bakanımız da bize eşlik ettiler ve bu gece bizi yalnız bırakmadılar. Kendisine teşekkür ediyorum. Varlıklarıyla bize güç veriyorlar."

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery