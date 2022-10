Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi'nin ekim sayısında camia ve taraftarlarına seslendi. Beşiktaş Başkanı Çebi, futbol takımının bu sezon şampiyon olacağına inanıyor. Siyah-beyazlıların 1 numaralı ismi, transfer çalışmaları, Necip Uysal ve futbol dışındaki branşlara da dikkati çekti.



İşte Ahmet Nur Çebi'nin camiaya verdiği mesaj;



"Değerli Beşiktaşlılar,



Büyük emek vererek özenle oluşturduğumuz Futbol A Takımımızın bu sezon da şampiyon olacağına yürekten inanıyoruz. Camiamız bilmelidir ki Beşiktaş'ın çok iyi bir kadrosu ve bu kadronun başarılı olması için de çok iyi bir organizasyonu vardır.



Teknik Direktörümüz Valérien Ismaël'e güvenimiz tamdır. Güvenimiz sebepsiz değildir. Teknik Direktörümüzün çalışkanlığı, liderlik ruhu, futbolcularımızla kurduğu iletişim, kendisine güvenmemizin başlıca sebepleridir. Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı ile birlikte Teknik Direktörümüzün oluşturduğu kadromuzla sezon sonunda şampiyonluğu tüm camia kutlayacağız.



Benfica'dan Gedson Fernandes, Burnley'den Wout Weghorst, Everton'dan Dele Alli ve Cenk Tosun, West Ham'dan Arthur Masuaku, Wolverhampton'dan Romain Saïss, Southampton'dan Nathan Redmond, Standard Liège'den Jackson Muleka'yı kadromuza katarak, tüm spor otoritelerinin de övdüğü futbol karakterine sahip, yeni bir takım kurmuş olduk. Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin, İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan gibi ülkemizin genç yeteneklerini de kadromuza katarak geleceğe yatırım yaptık. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan kadromuz ile futbolseverlerin sahada seyir zevki yüksek futbol seyretmelerini istiyoruz.



Aynı şekilde kaptanımız Necip Uysal'ın Özkaynak Düzenimizden yetişmiş olması bize gurur veriyor. Her zaman Beşiktaş menfaatlerini ön planda tutan özverili tavrıyla kendisi Beşiktaş için çok değerlidir. Özkaynak Düzenimizden yetişen tüm sporculara örnek olacak kişilik ve karaktere sahip olan deneyimli futbolcumuz Necip Uysal'ın çalışkanlığı ve fedakarlığı, yeni yetiştirdiğimiz gençlerin de örnek alması adına bizim için bir hayli önemlidir. Özkaynak Düzenimize verdiğimiz önem hiçbir zaman eksilmedi ve eksilmeyecek. Beşiktaş terbiyesi ile yetiştirdiğimiz Oğuzhan Akgün, Berkay Vardar, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin kulübümüzdeki gelişimlerine A Takım seviyesinde devam ediyorlar ve her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz.



Kalemizi Özkaynak Düzenimizden yetiştirdiğimiz Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin ile diğer genç eldivenimiz Utku Yuvakuran'la korumamız bize ayrıca gurur veriyor. Öte yandan tecrübeli kalecimiz Mert Günok'un da ağabeylik yaptığı bu genç eldivenlerimiz ile sizlerin de gurur duymanızı isterim.



Mehmet Ekşi hocamızın yönetimindeki Özkaynak Düzenimiz de planladığımız çalışmalar doğrultusunda meyvelerini vermeye başladı bile. Rıdvan Yılmaz'ı Scottish Premiership takımlarından Rangers'a, Emirhan İlkhan'ı Serie A takımlarından Torino'ya ve Serdar Saatçı'yı da Primeira Liga takımlarından Braga'ya göndererek, uzun yıllar sonrasında belki de tarihimizde ilk defa bir sezon içerisinde Özkaynak Düzenimizden yetişmiş üç futbolcumuzu, hem de Avrupa'nın üst düzey liglerine transfer etmiş olduk. İşte bu Beşiktaş Yönetimi'nin kısa sürede başardığı ve Özkaynak Düzenimize verdiği önemin ispatı niteliğindedir. Bu gençler, Beşiktaşımızı ve Türk futbolunu gururla temsil edecekler, onların ve bundan sonra Özkaynak Düzenimizden yetişip gidenlerin açtıkları yerlere geçecek gençlerle futbolcu üretmeye devam edeceğiz. Bu politikamızı diğer tüm branşlarda da uygulayarak "alan değil üreten, oynatan ve satan" bir kulüp hüviyeti kazanmak, kulübümüzün ana amacı olacaktır ve bizler de bu durumdan onur duyacağız.



Futbol dışında da Türkiye'nin en çok spor branşında faaliyet gösteren spor kulüplerinin başında, Beşiktaş Jimnastik Kulübü gelir. Diğer spor branşlarında yaptığımız çağrıya kayıtsız kalmayan ve amatör spor branşlarına sponsor olarak, kulüplerine gönülden bağlı olduklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda sahip çıkacaklarını bizlere gösteren, Beşiktaşlı iş insanlarına teşekkür ediyorum. Temsil ettikleri markalar ile demir pençelerimiz tekerlekli sandalye basketbol takımımıza sponsor olan Baba Yapı'ya, parkede ekol son şampiyon hentbol takımımıza sponsor olan Yurtbay Seramik'e, kurucu şubelerimizden boks şubemize sponsor olan Serencebey Beşiktaşlılar Derneği'ne, masa tenisi şubemize sponsor olan Nov Yapı'ya, yine kurucu şubelerimizden jimnastik şubemize sponsor olan Grandi Gayrimenkul'e ve voleybol şubemize sponsor olan Ceysu'ya bu örnek davranışları nedeniyle özellikle teşekkür ediyorum.



"Birlik ve beraberlik" yılı ilan ettiğimiz ve bu söylemimizin simgesi olacak bu sponsorluklar ile bu sezon tüm branşlarımızda başarıya ulaşacağımıza inanıyorum.



Ekim ayı vesilesiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla anıyor, tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı"





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ