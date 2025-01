'Ahmet Kutucu ve Berke Özer'in bonservisi 10'ar milyon euro'

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, transferi gündemde olan Ahmed Kutucu ve Berke Özer'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.



"DÖRT BÜYÜKLERİN İLGİSİ VAR"



Antalyaspor maçı öncesi Ekol TV'den Sezgin Gelmez'e konuşan Fatih Kulaksız "Tabii Ahmet Kutucu ile Berke bizim çok değerli bir oyuncumuz. Önce şunu ifade edeyim, bu oyuncularımız bizim henüz satış listesinde değil. Bu oyuncularla ilgili sadece doğru şartlar oluşursa, Eyüpspor'un ve aynı şekilde oyuncularımızın da menfaati ve tercihleri söz konusu. Böyle bir ittifak söz konusu olursa bu oyuncuların satışını düşünebiliriz. Bu oyuncular ülkemizdeki lokomotif kulüplerin dört büyük takımında bu oyunculara ilgisi var. Bilgi aldılar fakat elimize henüz ulaşan resmi bir teklif yok." dedi.



"BU HABERLERDEN RAHATSIZ DEĞİLİZ"



Avrupa'dan Ahmet Kutucu ve Berke Özer'e talipler olduğunu söyleyen Fatih Kulaksız "Bu oyuncularla ilgili yurt dışından ciddi bir teklif var yurt dışında. Menajerler arası aracılığıyla ilgi gösteren fiyat soran bonservis bedelini soran talepler var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Tabii şimdi şu an cumartesi günü Antalyaspor ile önemli bir müsabakamız var. İlk yarının son maçı bizim için o maç bizim için çok önemli. Şu an bizde oyuncularımızda bütün konsantrasyonumuzu oraya vermek zorundayız. Bu haberlerle ilgili bir rahatsızlığımız yok. Bu oyuncular büyük oyuncu olacaksak ki çok iyi oyuncular. Bunlar da bu süreci yönetmek zorunda. Konsantrasyonlarını bozmadan hem işini yapıp hem de bu süreçleri bizlerin sağlıklı bir şekilde yönetirken bu süreci de takip etmeliler. Bununla yaşamayı öğrenmeliler. Dolayısıyla bu bir süreç bunu zaman gösterecek. Bizim bu noktada bir acelemiz yok. Bu oyuncularla ilgili çok güzel bir çıkış yaptılar. Ülke futbolunda milli takımın hedef oyuncuları olduğunu gösterdiler." ifadelerini kullandı.



"FİYATLARI 10'AR MİLYON EURO"



İki futbolcunun bonservisi hakkında konuşan Fatih Kulaksız "Milli Takım kadrosuna da çağrılarak fakat bu oyuncularla ilgili şunu söyleyebilirim, bu oyuncuları hangi kulüp alırsa Türkiye'de veya Avrupa'dan bu oyuncular çok daha üzerine koyup çok daha iyi yerlere gelebilecek potansiyeli olan bir oyuncular zaman gösterecek. Biz de takip edeceğiz. Bir bonservis rakamı söylemek etik olmaz. Buraya geldiğin için sen sana bunu ifade edelim ilk etapta biz ikisi için de belirlediğimiz rakam 10'ar milyon euro minimum. Bu bedelleri bedeli belirledik fakat bunu süreç gösterecek ve şu an satış önceliğimiz yok. Dediğimiz gibi belki sezon sonu daha yüksek bir rakama da Eyüpspor'un menfaatini düşünerek daha yüksek bir bedelle de satabiliriz. Ama şu an oyuncularımızı Avrupa'dan soran takımlara bu bedeli ifade ettik." diyerek sözlerini noktaladı.



Öte yandan Berker Özer'in bonservisinden gelecek paranın %40'nın anlaşma gereği Fenerbahçe'ye verileceği hatırlatıldı.



OYUNCULARIN PERFORMANSLARI



24 yaşındaki Berke Özer'in Eyüpspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Milli kaleci, bu sezon çıktığı 17 maçta kalesinde 16 gol gördü ve 7 kez kalesini kapattı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu ise bu sezon 17 maçta forma giydi ve 7 gol, 5 asist yaptı.