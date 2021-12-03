Ahmet Ağaoğlu'nun listesinde 12 yeni isim

Trabzonspor'da yarın ve pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurula tek aday olarak girecek olan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 22 kişilik listesi dün sabah Divan Kurulu Başkanlığı'na sunuldu.
3 yıl daha görevde kalacak olan Ağaoğlu'nun yönetim kurulu listesinde tam 12 yeni ismin olması dikkat çekti. Bu isimler ise Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsetdin Hancı, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekçi ve İbrahim Aydın.
Bu 12 yeni yöneticinin 6 tanesinin yedek listede yer alacağı bildirildi. Asbaşkanlık görevine ise mevcut yönetimde de yer alan Ertuğrul Doğan'ın geleceği öğrenildi.
İŞTE YENİ YÖNETİM
ASİL LİSTE
Ahmet Ağaoğlu
Ertuğrul Doğan
Ömer Sağıroğlu
Müminhan Bilgin
Yalçın Orhan
Zafer Göktaş
Kemal Ertürk
Kibar Yaşar Güven
Serdar Ekrem Şirin
Zeyyat Kafkas
Sami Karaman
Ali Haydar Gedikli
Esat Emanet
Faruk Hacı Haliloğlu
Şemsetdin Hancı
YEDEK LİSTE
Lokman Sadıklar
Ertuğ Özarman
Coşkun Öztürk
Ahmet Beşir
Vahap Öztel
İbrahim Tüfekçi
İbrahim Aydın
3 yıl daha görevde kalacak olan Ağaoğlu'nun yönetim kurulu listesinde tam 12 yeni ismin olması dikkat çekti. Bu isimler ise Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsetdin Hancı, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekçi ve İbrahim Aydın.
Bu 12 yeni yöneticinin 6 tanesinin yedek listede yer alacağı bildirildi. Asbaşkanlık görevine ise mevcut yönetimde de yer alan Ertuğrul Doğan'ın geleceği öğrenildi.
İŞTE YENİ YÖNETİM
ASİL LİSTE
Ahmet Ağaoğlu
Ertuğrul Doğan
Ömer Sağıroğlu
Müminhan Bilgin
Yalçın Orhan
Zafer Göktaş
Kemal Ertürk
Kibar Yaşar Güven
Serdar Ekrem Şirin
Zeyyat Kafkas
Sami Karaman
Ali Haydar Gedikli
Esat Emanet
Faruk Hacı Haliloğlu
Şemsetdin Hancı
YEDEK LİSTE
Lokman Sadıklar
Ertuğ Özarman
Coşkun Öztürk
Ahmet Beşir
Vahap Öztel
İbrahim Tüfekçi
İbrahim Aydın