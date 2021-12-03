Ahmet Ağaoğlu'nun listesinde 12 yeni isim

Trabzonspor'da yarın ve pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurula tek aday olarak girecek olan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 22 kişilik listesi dün sabah Divan Kurulu Başkanlığı'na sunuldu.



3 yıl daha görevde kalacak olan Ağaoğlu'nun yönetim kurulu listesinde tam 12 yeni ismin olması dikkat çekti. Bu isimler ise Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsetdin Hancı, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekçi ve İbrahim Aydın.



Bu 12 yeni yöneticinin 6 tanesinin yedek listede yer alacağı bildirildi. Asbaşkanlık görevine ise mevcut yönetimde de yer alan Ertuğrul Doğan'ın geleceği öğrenildi.



İŞTE YENİ YÖNETİM



ASİL LİSTE

Ahmet Ağaoğlu

Ertuğrul Doğan

Ömer Sağıroğlu

Müminhan Bilgin

Yalçın Orhan

Zafer Göktaş

Kemal Ertürk

Kibar Yaşar Güven

Serdar Ekrem Şirin

Zeyyat Kafkas

Sami Karaman

Ali Haydar Gedikli

Esat Emanet

Faruk Hacı Haliloğlu

Şemsetdin Hancı



YEDEK LİSTE

Lokman Sadıklar

Ertuğ Özarman

Coşkun Öztürk

Ahmet Beşir

Vahap Öztel

İbrahim Tüfekçi

İbrahim Aydın





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