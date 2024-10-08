Ahmed Kutucu: 'İnşallah İzlanda maçında bir ilki yaşarız!'

A Milli Takım kadrosunda dört yıl sonra yeniden dahil olan Eyüpspor'un parlayan ismi Ahmed Kutucu, Galler ve İzlanda maçları öncesi açıklamalarda bulundu.TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmed Kutucu, "" ifadelerini kullandı.Ahmed, "Eyüpspor'un ve kendi performansını nasıl değerlendirirsin? Milli takıma davet edildikten sonra Arda hoca ile neler konuştun?" sorusuna şu yanıtı verdi:."24 yaşındaki futbolcu "" diyerek sözlerini noktaladı.