"Agresif" Pelicans, Zion'la oynatmak için 3 oyuncuya bakıyor!

New Orleans Pelicans'ın takas piyasasında 'gerçekten agresif' olduğu ve Zion Williamson'ın yanına almak için üç oyuncuyu takip ettiği iddia edildi.



Zion'un kadro dışı oluşu ve kalan kadronun çoğunun çok iyi bireysel sezonlar geçirmemesiyle, Pelicans ekibi odağını şimdiden geleceğe kaydırmış durumda.



ESPN'den Brian Windhorst'a göre Pelicans, kadroyu yükseltmek için şimdiden birkaç yol arıyor:



"Zion'ın sağlık durumuyla ilgili en son güncellemeyi bir hafta önce almamız gerekiyordu, fakat Pelicans'tan herhangi bir haber gelmedi.



Yine de büyük bir guard için takas yapmaya çalışıyorlar. Trail Blazers'la CJ McCollum hakkında, Kings ile De'Aaron Fox üzerine, Rockets ile ise Eric Gordon'la ilgili konuşuyorlar. Alıcı olacak gibi görünüyorlar ama Zion'ın durumunu bilmiyoruz."



Pelicans, tüm sezon boyunca hiç görülmemiş olan Zion'ın ne zaman parkelere döneceğine dair fazla bilgi vermemişti. 19-32'lik dereceye sahip olan New Orleans için bu sezon pek umut olmadığı düşünülüyor.



