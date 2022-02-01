Adem Ljajic transferi için kulüpler anlaştı!

Beşiktaş, Adem Ljajic'in sezon sonuna kadar Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a kiralanması için anlaşmaya vardı. Sırp futbolcu teklifi kabul etmesi halinde sezon sonuna kadar Yeni Malatyaspor forması giyecek.

Haber; NTV
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Adem Ljajic transferi için kulüpler anlaştı!
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01 Şubat 2022 12:18
Beşiktaş, Adem Ljajic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sezon başından bu yana kadro dışı olan Ljajic'e Öznur Kablo Yeni Malatyaspor talip oldu.

NTV'nin haberine göre; Beşiktaş ile anlaşma varan sarı kırmızılı ekip, Sırp oyuncunun maaşının bir kısmını ödeyecek.

Transferin tamamlanması için Ljajic'in kararı bekleniyor. 30 yaşındaki oyuncu teklifi kabul etmesi halinde sezonun 2. yarısında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giyecek.

Beşiktaş'tan yıllık 3.2 milyon Euro ücret alan Ljajic'in sözleşmesi sezon sonu tamamlanıyor.

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