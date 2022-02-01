Adem Ljajic transferi için kulüpler anlaştı!

Beşiktaş, Adem Ljajic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sezon başından bu yana kadro dışı olan Ljajic'e Öznur Kablo Yeni Malatyaspor talip oldu.



NTV'nin haberine göre; Beşiktaş ile anlaşma varan sarı kırmızılı ekip, Sırp oyuncunun maaşının bir kısmını ödeyecek.



Transferin tamamlanması için Ljajic'in kararı bekleniyor. 30 yaşındaki oyuncu teklifi kabul etmesi halinde sezonun 2. yarısında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giyecek.



Beşiktaş'tan yıllık 3.2 milyon Euro ücret alan Ljajic'in sözleşmesi sezon sonu tamamlanıyor.





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