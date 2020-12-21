Adem Büyük golleriyle Malatyaspor'a hayat veriyor

Süper Lig'de bir sezonluk Galatasaray macerasının ardından Yeni Malatyaspor'a geri dönen takım kaptanı Adem Büyük, sarı-siyahlı ekibin gösterdiği iyi performansa golleriyle katkı sunuyor.Süper Lig'in tecrübeli ismi, 2017-2018 sezonda geldiği Yeni Malatyaspor'da iki sezon forma giydi. Sarı-siyahlı takımla ilk sezonunda ligi 10. sırada bitiren Adem, 2018-2019 sezonunda ise takımıyla ligi 5. olarak tamamladı. Bu iki sezonda takımının başarısında önemli rol alan 33 yaşındaki golcü, geçen sezon başında Galatasaray'a transfer oldu.Sarı-kırmızılı takımda bir sezon top koşturan Adem, teknik kadronun kendisini bırakmak istememesine rağmen daha fazla forma giyme istediği dolayısıyla takımdan ayrılarak Yeni Malatyaspor'a döndü.Süper Lig'de geçen sezon 34 hafta sonunda ligden düşen Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşmeyi kaldırmasıyla yeniden bu kulvarda mücadele etme hakkı elde etti. Sezon başında yenilenen ve güçlenen kadrosuyla lige iyi bir başlangıç yapan Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki sarı-siyahlıların en önemli hücum kozu olarak kaptan Adem Büyük, ön plana çıktı.Adem Büyük, bu sezon Süper Ligde 6 kez fileleri havalandırdı.Ligde geride kalan 13 haftada 9 maça çıkan Adem, bu karşılaşmaların 5'inde rakip fileleri sarstı. Toplada 6 gol atan tecrübeli futbolcu, takımının topladığı 19 puana büyük katkı sağladı.Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün gol attığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda 8 puan topladı.Adem Büyük, attığı penaltı golleriyle dikkati çekiyor.Bu sezon 6 kez fileleri havalandıran Adem Büyük, bu gollerin 5'ini penaltıdan kaydetti.Adem, Göztepe, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa (2) müsabakalarında kazanılan penaltılarda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.Adem Büyük, penaltı dışında tek golünü 10. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında kaydetti.Bu sezon ligde 6 golle takımının en çok skor üreten oyuncusu konumunda olan Adem, gol krallığı yaşında da üst sıralarda yer alıyor.Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaptan Adem Büyük'ün takımın önemli futbolcuları arasında yer aldığını söyledi.Adem Büyük'ün bir sezonluk ayrılıktan sonra takıma döndüğünü hatırlatan Çelikel, şöyle devam etti:"Adem Büyük'ün performansından son derece memnunuz. Adem her şeyden önce takımda bir ağabey pozisyonunda arkadaşlarına yardımcı oluyor. Adem'in yükselen grafiği, oyununun kalitesi ve takıma katkısı hem kendisini hem de camiayı sevindiriyor. Ayrıca taraftarımız ve camia Adem'e büyük ilgi gösteriyor. Bu da Adem'in hem samimiyetinden hem de elinden geleni yapma istediğinden. İnşallah Adem Büyük ve diğer futbolcularımız elinden gelenin daha da fazlasını vererek Yeni Malatyaspor'u hak ettiği yere taşıyacak."