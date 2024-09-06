Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un 2. Başkanı Adem Bulut, sol stoper, orta saha ve forvet mevkilerine transfer yapacaklarını dile getirdi.Bulut, yazılı açıklamasında, sezon başından itibaren transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.Transferin 13 Eylül'de sona ereceğini hatırlatan Bulut, "Bugüne kadar takımımıza 12 ismi dahil ettik. Transfer sezonunun artık son virajına girmiş bulunuyoruz. Konyaspor'umuza üç transfer daha yapmayı planlıyoruz. Sol stoper, orta saha ve forvet mevkilerine yeni isimler katılacak. Yapacağımız transferler ile takımımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.Bulut, transfer döneminde genç futbolculara yönelik yatırımları olduğuna değinerek, şunları kaydetti: