Adebayor: "Osimhen'i, Premier Lig'de görmek istiyorum"

Bir dönem ülkemizde de forma giyen tecrübeli golcü Emmanuel Adebayor, Victor Osimhen hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Adebayor: 'Osimhen'i, Premier Lig'de görmek istiyorum'
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08 Ocak 2024 20:26
Son zamanlarda adı sıklıkla Premier Lig takımlarıyla anılan Victor Osimhen için tecrübeli golcü Emmanuel Adebayor'dan açıklama geldi.

"PREMIER LİG'E GİTMELİ"

Victor Osimhen'i, Premier Lig'de görmek istediğini söyleyen Emmanuel Adebayor, "Doğru tutum ve karaktere sahip ve İngiltere'de başarılı olacak kadar azimli. Premier Lig'e gitmesi ve neler yapabileceğini göstermesi için dua ediyorum. Premier Lig dünyanın en zor ve en iyi ligi." dedi ve şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Osimhen İtalya'da kendini zaten kanıtladı, bence onun için İngiltere'ye transfer olma zamanı geldi. Kendisinin adını duyurmak ve Drogba gibi İngiltere'de harika bir sayfa yazmak için gereken her şeye sahip."

18 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Napoli formasıyla 18 resmi maça çıkan Victor Osimhen bu karşılaşmalarda 8 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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