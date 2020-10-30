Adanaspor, 3 puanı 3 golle aldı

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Balıkesirspor ile Adanaspor karşılaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adanaspor, 3 puanı 3 golle aldı
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30 Ekim 2020 20:56
TFF 1. Lig'de 8. hafta mücadelesinde Balıkesirspor ile Adanaspor, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçı 3-0 kazandı.

Adanaspor'un golleri; 7. ve 20. dakikalarda Ognjen Ozegovic ve 90+4'te Berkan Fırat'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Adanaspor puanını 12'ye yükseltti. Balıkesirspor ise 10 puanda kaldı.

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Menemenspor ile karşılaşacak. Balıkesirspor ise, aynı haftada Altay'a konuk olacak.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Mehmet Ali Akkor

Balıkesirspor: Vukovic, Uğur Aygören, Berat Aydoğdu (Dk. 78 Bilalli), İsmail Yüksek, Celal Emir Dede (Dk. 67 Doğa İşeri), Oğuz Han Aynaoğlu, Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Mrsic, Cumali Bişi, Kethevoama (Dk. 67 Otoo)

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Belem, Atalay Babacan (Dk. 66 Serhat Tunç), Celil Yüksel, Furkan Şeker, Uğurcan Yazğılı (Dk. 86 Berkan Fırat), Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Rayan (Dk. 65 Ömer Çiçek), Ozegovic (Dk. 75 Ergin Keleş)

Goller: Dk. 6, 19 Ozegovic, Dk. 90 Berkan Fırat (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Abdulhamit Yıldız, Dk. 63 İsmail Yüksek (Balıkesirspor), Dk. 40 Ozegovic, Dk. 50 Donkor, Dk. 88 Berkan Fırat (Adanaspor)

 


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