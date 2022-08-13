Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Adana Demirspor oldu.Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Younes Belhanda, 51. dakikada Henry Onyekuru ve 70. dakikada Babajide Akintola kaydetti.Younes Belhanda ve Henry Onyekuru, Süper Lig'in ilk iki haftasında fileleri havalandırmayı başardı.Bu galibiyetin ardından Adana Demirspor puanını 6'ya yükseltti. Demir Grup Sivasspor 1 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Adana Demirspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.2. dakikada Ndiaye'nin orta sahadan aldığı topla ceza yayı önüne geldiği sırada yaptığı sert şutunda savunmaya da çarpan topu kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım iki hamlede kontrol etti.19. dakikada Akintola'nın ceza sahası içinde sağ çaprazdan yerden sert şutunda kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım son anda yattığı yerde uzanıp topa dokunmasıyla topu kornere çelip arkadaki Assombalonga'nın pozisyona girmesini önledi.21. dakikada kendi yarı sahasından attığı uzun pasta topla buluşup ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Onyekuru'nun vuruşunda kaleci Muammer'e çarpan top kornere çıktı.26. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Muammer topu kornere çeldi.41. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Belhanda'nın ceza yayı dışından yerden sert şutunda top kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'ın uzandığı köşedeki direğe çarpıp ağlarla buluştu. Pozisyondan önce Belhanda'nın Robin Yalçın'a faul yaptığı iddiasıyla yapılan VAR incelemesinde de sonuç değişmedi, hakem Mert Güzenge orta sahayı gösterdi: 1-0