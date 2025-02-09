Adana Demirspor'dan ilk açıklama!

Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz, sahadan çekilmeleriyle alakalı konuştu.

Haber; Sporx.com
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Adana Demirspor'dan ilk açıklama!
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09 Şubat 2025 20:27
Galatasaray maçında sahadan çekilmeleriyle alakalı Adana Demirspor'dan ilk açıklama geldi.

Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz: "Bu Galatasaray'a yapılan bir tepki değil, sadece MHK'ye yapılan bir tepki. Murat bey bununla alakalı geniş kapsamlı bir açıklama yapar." ifadelerini kullandı.
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