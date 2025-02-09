Galatasaray maçında sahadan çekilmeleriyle alakalı Adana Demirspor'dan ilk açıklama geldi.



Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz: "Bu Galatasaray'a yapılan bir tepki değil, sadece MHK'ye yapılan bir tepki. Murat bey bununla alakalı geniş kapsamlı bir açıklama yapar." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz: "Bu Galatasaray'a yapılan bir tepki değil, sadece MHK'ye yapılan bir tepki. Murat bey bununla alakalı geniş kapsamlı bir açıklama yapar."https://t.co/549LyZ6WmY



— Sporx (@sporx) February 9, 2025