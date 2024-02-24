Adana Demirspor'da Trabzonspor öncesi son durum!

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Papara Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Burak Şeker yönetecek.
Süper Lig'de aldığı 7 galibiyet ve 11 beraberlikle 32 puan toplayarak haftaya 11. sırada giren Akdeniz ekibi, 43 puanla 3. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Deplasmanda oynadığı 13 maçta 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, rakip sahadaki ilk galibiyetini elde etmek istiyor.
Papara Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Burak Şeker yönetecek.
Süper Lig'de aldığı 7 galibiyet ve 11 beraberlikle 32 puan toplayarak haftaya 11. sırada giren Akdeniz ekibi, 43 puanla 3. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Deplasmanda oynadığı 13 maçta 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, rakip sahadaki ilk galibiyetini elde etmek istiyor.
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