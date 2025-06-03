Adana Demirspor'da ayrılık gerçekleşti

2024/2025 sezonuna kötü başlayan Adana Demirspor'da Ocak ayında göreve getirilen Mustafa Alper Avcı ile yollar ayrıldı.

calendar 03 Haziran 2025 16:29
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Adana Demirspor'da ayrılık gerçekleşti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında Avcı'ya teşekkür edilerek şunlar kaydedildi:

"Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Alper Avcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Avcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.