Adana Demirspor, Başakşehir'e konuk olacak

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oluyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.
Ligde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle eksi 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'un, sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.
Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Başakşehir'e 1-0 yenilmişti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.
Ligde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle eksi 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'un, sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.
Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Başakşehir'e 1-0 yenilmişti.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....