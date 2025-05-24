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Adana Demirspor, Başakşehir'e konuk olacak

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

calendar 24 Mayıs 2025 15:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Adana Demirspor, Başakşehir'e konuk olacak
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oluyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Ligde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle eksi 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'un, sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Başakşehir'e 1-0 yenilmişti.


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