Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu.



Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta iki takımın da hücumları sonuçsuz kaldı ve mücadele 0-0 sona erdi.



Adana Demirspor'da Benjamin Stambouli, 64. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından iki takım da 17 puana yükseldi.



Galatasaray, ligin bir sonraki haftasını BAY geçtikten sonra Kayserispor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor ise gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek.



GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray, ligde son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı kırmızılı futbol takım, müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis ilk 11'le çıktı.



Galatasaray yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Patrick van Aanholt, Haris Seferovic, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Metehan Baltacı yer aldı.



Teknik direktör Okan Buruk, ligin 7. haftasında Arabam.com Konyaspor'a 2-1 üstünlük sağladıkları maçta ilk 11'de oynattığı Emin Bayram, Patrick van Aanholt ve Oliveira'yı Adana Demirspor karşısında yedek soyundurdu.



Buruk, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö'ye şans verdi.



Sarı-kırmızılı kulübün, transferin son gününde kadrosuna kattığı İspanyol orta saha oyuncusu Juan Mata ilk kez bir lig maçında kadroda yer aldı. Galatasaray'da Yunus Akgün de son 2 sezonu kiralık olarak geçirdiği Adana temsilcisine karşı forma giydi.



ADANA DEMİRSPOR'DA 2 RÖTUŞ



Adana Demirspor ise deplasmanda 3-0 yendiği Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle Galatasaray karşısında mücadele etti.



Mavi lacivertli ekip, müsabakaya Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Samet Akaydın, Kevin Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba ilk 11 ile başladı.



Adana Demirspor yedek kulübesinde Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, İsmail Cokçalış, Manev, Gökhan İnler, Bjarnason, Akintola, Assombalonga, Fredrik Gulbrandsen, Dzyuba isimleri yer aldı.



Teknik Direktör Vincenzo Montella, Antalyaspor maçında görev verdiği Rakitsky'i Galatasaray maçının kadrosuna almazken, Gökhan İnler'i ise yedekler arasında tuttu.



İtalyan teknik adam bu oyuncular yerine Semih Güler ve Stambouli'ye şans verdi.



GALATASARAYLI ESKİ İSİMLER SAHADA



Adana temsilcisinin kadrosunda daha önce sarı-kırmızılı formayı terletmiş olan Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru bu maçta ilk 11'de forma şansı buldu.



Maça her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi Adana Demirsporlu taraftarlar "Yenilmez armada" temalı koreografi sergiledi.



GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI



Karşılaşmanın 9. dakikasında Galatasaray'da Mertens soldan son çizgiye inip dar açıdan kaleyi düşündü. Top az farkla yandan auta gitti.



ERTAÇ GEÇİT VERMEDİ



Galatasaray, 24. dakikada yine Mertens ile gole yaklaştı. Galatasaray'ın ön alanda yaptığı baskıyla kazandığı topu Belçikalı, sol çaprazdan kaleye gönderdi. Kaleci Ertaç parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.



BU KEZ ADANA DEMİRSPOR TEHLİKESİ



30. dakikada bu kez Adana Demirspor tehlikeli oldu. Belhanda'nın kafayla indirdiği topa Onyekuru ceza sahası içinde sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera son anda topu uzaklaştırdı.



ADANA'DA MÜTHİŞ KARAMBOL



Karşılaşmanın 33. dakikasında Galatasaray ceza sahasında müthiş bir karambol yaşandı. Belhanda'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş havalandı ve Onyekuru'nun önüne düştü. Onyekuru ceza sahası dışından müthiş vurdu. Fernando Muslera harika uzandı ve gole izin vermedi.



ADANA DEMİRSPOR SAVUNMASI ÇİZGİDEN ÇIKARDI



İlk yarının uzatma dakikalarında Mertens'in kullandığı serbest vuruşu Ertaç son anda çıkardı. Dönen topu Nelsson tamamlamak istedi ama kaleci Ertaç yine başarılı oldu. Arkaya açılan topu bu kez Yunus tamamlamak istedi ama Adana Demirspor savunması topu çizgiden çıkardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



MATA OYUNA GİRDİ VE POZİSYON



Galatasaray'ın yeni transferlerinden Juan Mata, ligde ilk kez sahaya çıktı. İspanyol yıldız, karşılaşmanın 57. dakikasında Gomis yerine oyuna dahil oldu.



Mata, oyuna girdikten 2 dakika sonra pozisyona girdi. 59. dakikada Mertens'in arka direğe gönderdiği topa Mata gelişene vurdu. Savunma son anda araya girdi.



ADANA DEMİRSPOR 10 KİŞİ KALDI



Adana Demirspor, mücadelenin 64. dakikasında 10 kişi kaldı. Akdeniz ekibinde Benjamin Stambouli gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



ASSOMBALONGA OFSAYTA TAKILDI



Adana Demirspor, mücadelenin 77. dakikasında golü buldu ancak ofsayt bayrağı kalktı. Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ön direkten seken topu arka direkte Assombalonga ağlara gönderdi ama pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.



MERTENS DİREĞİ GEÇEMEDİ



Galatasaray'da, günün etkili isimlerinden Mertens, 78. dakikada bu kez direği geçemedi. Sacha Boey'in ceza sahasına yerden kestiği topu tamamlamak isteyen 34 yaşındaki oyuncunun vuruşu direkten dışarıya gitti.



SEFEROVIC VE OLIVEIRA HAMLESİ



Galatasaray'da 80. dakikada teknik direktör Okan Buruk'tan oyuna hamle geldi. Sarı-kırmızılılarda Seferovic ve Oliveira oyuna girdi. Mertens ve Midtsjö kenara geldi.



RASHICA VE BARIŞ ALPER OYUNDA



Galatasaray'da Okan Buruk son olarak 89. dakikada Milot Rashica ve Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü. Sarı-kırmızılılarda Leo Dubois ve Lucas Torreira kenara geldi.



GOL SESİ ÇIKMADI



Karşılaşmanın kalan dakikaları da gol getirmedi ve mücadele 0-0 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mertens'in dar açıya rağmen vuruşunda top yan ağlarda kaldı.



19. dakikada orta sahadan aldığı topla hızla atağa çıkan Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, son anda araya giren Nelsson ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



23. dakikada Mertens'in ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda Kaleci Ertaç Özbir'in son anda müdahalesiyle top kornere çıktı.



27. dakikada Emre Akbaba'nın kendi yarı sahasından attığı pasa koşan Onyekuru'dan önce kaleci Muslera ceza sahasına dışına çıkıp kafayla topu uzaklaştırdı.



30. dakikada Rodrigues'in sol kanattan gönderdiği topu Belhanda kafayla ceza sahası içinde Onyekuru'ya indirdi. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Onyekuru'un vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



33. dakikada Onyekuru'nun sol kanatta ceza yayı civarından yerden şutunda kaleci Muslera topu çeldi. Onyekuru'nun dönen topu bu kez Ndiaye'ye kazandırması üzerine bu futbolcunun vuruşunda, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



40. dakikada Boey'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Yunus Akgün'un vuruşunda top yandan dışarı çıktı.



45+1. dakikada Mertens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertaç Özbir yatarak topu çeldi. Adana Demirspor ceza alanı içinde oluşuna karambolde önce Nelsson'un sonra Yunus Akgün'ün yaptığı vuruşlarda savunma topu uzaklaştırdı.



Maçın ilk yarısı 0-0 bitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





55. dakikada ceza sahası içinde Gomis'in ortasında savunma kafayla topu uzaklaştırdı.



56. dakikada Dubois'in ceza yayı sağ çaprazdan vuruşunda Gomis'e çarpan top dışarı çıktı.



59. dakikada Mata'nın ceza sahası içinde topa gelişine vuruşunda Svensson'un kafayla müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.



62. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışında sağ çaprazdan sert şutunda top yandan dışarı çıktı.



67. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası içinde sağ kanattan ortasında savunma araya girerek topu kornere çeldi.



75. dakikada kullanılan kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın arka direkte kafa vuruşunda top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.



76. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla dışarı gitti.



78. dakikada Boey'in sağ kanattan orta şut karışımı ortasında Mertens'in kale sahası içinde vuruşunda, top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.



88. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Samet Akaydın'ın vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.



90+1. dakikada Yunus Akgün'ün ceza yayından vuruşunda top üstten dışarı çıktı.



90+6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'un sol kanattan yerden ortasında Seferovic'in vuruşunda savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti.



Karşılaşma 0-0 berabere bitti.



Stat: Yeni Adana



Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu



Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Samet Akaydın, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı (Dk. 69 Gökhan İnler), Onyekuru (Dk. 69 Akintola), Belhanda (Dk. 80 Gulbrandsen), Emre Akbaba (Dk. 60 Assombalonga)



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois (Dk. 89 Rashica), Torreira (Dk. 89 Barış Alper Yılmaz), Midtsjö (Dk. 79 Oliveira), Yunus Akgün, Mertens (Dk. 79 Seferovic), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 57 Mata)



Kırmızı Kart: Dk. 64 Stambouli (Adana Demirspor)



Sarı kartlar: Dk. 50 Boey, Dk. 84 Torreira, Dk. 90+2 Mata, Dk. 90+4 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 90+7 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)





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