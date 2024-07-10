Adam Buksa için 4 milyon euro'ya Midtjylland'a!

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve ismi son dönemde Beşiktaş ile anılan Adam Buksa'nın yeni adresi belli oluyor.



Foot Mercato'da yer alan habere göre; Danimarka ekibi Midtjylland, Lens ve Adam Buksa ile transferde anlaşmaya vardı.



Haberde, Midtjylland'ın Adam Buksa için Fransız kulübüne 4 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.



Anlaşmanın kısa süre içinde duyurulmasının beklendiği dile getirildi.



ANTALYASPOR PERFORMANSI



Antalyaspor'da 33 Süper Lig maçına çıkan Buksa 16 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.





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