Ada'da Dele Alli için karar

Everton'ın, sözleşmesi gelecek yaz Dele Alli ile bu yaz yollarını ayırmayı düşündüğü belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ada'da Dele Alli için karar
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25 Nisan 2023 15:29
Beşiktaş'taki kiralık sezonunda beklentilerin altında kalan Dele Alli için yeni bir iddia ortaya atıldı.

EVERTON YOLLARINI AYIRACAK

İngiliz basınında yer alan habere göre, Everton'ın Alli'yi kadrosunda tutmayı planlamadığı aktarıldı.

Kulübün, 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin gelecek yıl bitecek olmasına rağmen bu yaz yollarını ayırmayı planladığı ifade edildi. Alli'nin, yaz aylarında bonservisi elinde bir şekilde takımdan ayrılmasının beklendiği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ'TAKİ RAKAMLARI

Sakatlığı nedeniyle bıçak altına yatan Dele Alli, geçtiğimiz haftalarda sezonu kapattığını açıklamıştı.

Beşiktaş'ta bu sezon 15 maça çıkan Dele Alli, 3 kez gol sevinci yaşadı.

 

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