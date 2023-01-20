Acun Ilıcalı, Hull City ile 1'inci yılında

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, kulüpteki 1'inci yıldönümüyle ilgili konuştu.



Acun Ilıcalı, muhabir olarak başladığı spor dünyasında 19 Ocak 2022'de İngiltere Championship ekiplerinden Hull City Kulübü'nü alarak büyük bir hayalini gerçekleştirdi. "Tek aile, tek rüya" mottosuyla çıktığı yolda 1'inci yıldönümünü özel bir video ile kutlayan Ilıcalı, taraftarlara yolladığı mesajında şu sözleri dile getirdi:



"Benim için hayallerimi gerçekleştirdiğim bir yıl oldu. Bu yılın her anından çok keyif aldım. Bu şehrin ve insanlarının bana gösterdiği sıcaklık ve sevgi paha biçilemez. Geldiğim günden beri hep beraber güzel bir yolda ilerliyoruz. Eminim ki birçok mutluluğu beraber yaşayacağız. Bana inanıp beni desteklediğiniz için teşekkürler."





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