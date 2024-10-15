Acun Ilıcalı'dan milli maç sonrası açıklama!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Türkiye - İzlanda maçı sonrası açıklama yaptı.

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Acun Ilıcalı'dan milli maç sonrası açıklama!
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15 Ekim 2024 00:20
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Türkiye - İzlanda maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Öncelikle Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Reklam panolarıyla ilgili somut bir cevap vereyim; LED ekranlar İzlanda Federasyonu'na ait, bizimle uzaktan yakından ilgisi yok." dedi.

Ilıcalı ayrıca, "Bunu kasten manipüle edenlere; biz herhangi bir anlaşma yapmadık, paranın yarısını da almadık" ifadelerini kullandı.

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