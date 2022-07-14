Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil mesajı

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan, Mesut Özil için bir paylaşım geldi.



Ilıcalı, Başakşehir'e imza atan tecrübeli futbolcu için yaptığı paylaşımda, "Seni Fenerbahçe formasıyla görmek çok ama çok güzeldi. Senin futbolunu yine İstanbul'da seyredebilecek olmak tesellim oldu. Dünyada aktif en iyi birkaç 10 numaradan birisin benim için. Heyecanla futbolunu bekliyorum. Büyük başarıların devam etsin güzel insan" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Mesut Özil, Başakşehir ile 1+1 yıllık kontrat imzalamıştı.









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