Aboubakar: 'Eleştiriler normal'

Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar, Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Aboubakar yaptığı açıklamada, "1 ay oldu döneli. Golü atmak güzeldi. Maç kazanamadığınız zaman hepimiz üzülüyoruz. İyi olmuyor, üzülüyoruz maç kazanamayınca. Düzeltmek için çok çalışmak gerektiğinin farkındayız. Kazandığımız zaman soyunma odasında, sahada mutlu oluyoruz. Acı çekmek zorundayız. Acı çekmeden kazanamayız. Bugün sahada acı çeken, fedakarlık yapan bir takım vardı ve kazandık." dedi.



Eleştirilerin normal olduğunu söyleyen Aboubakar, "Bir forvet oyuncusu, gol atamadığı zaman eleştirilir. Eleştiriler normal, kabul ediyorum. Eleştirilerle ilgili problem yok. Çok koştum, çok savaştım. Önemli olan takımın kazanması, gerçekten. Takımın kazanması için artık daha iyi odaklanma zamanı." ifadelerini kullandı.





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