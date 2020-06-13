Abdurrahim Albayrak: 'Dün akşam çok üzüldük ve çok korktuk'

Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacakları Rizespor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.Sakatlıksız ve hastalıksız bir 8 hafta olmasını dilediğini söyleyen Albayrak, "Tekrar lige döndük. Bütün Türkiye, aslında bütün dünya futbolu özlemiş. 8 hafta var, ilk maçımız Rize'yle. Rize'ye gidiyoruz. Hiç kimsenin burnu kanamadan, hiç kimse virüs kapmadan bu 8 haftayı tamamlamayı Allah bize nasip etsin. Futbolcu kardeşlerimize de yöneticilerimize de teknik heyetimize de hocalarımıza da... İnşallah 8 haftayı tamamlayıp, yolumuza devam edelim." dedi.Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili de konuşan Abdurrahim Albayrak, "BBana sürpriz doğum günü pastası hazırlatmış, beraber pasta kestik. Buradan sevgili başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Başkanım seni çok seviyoruz, herkes çok seviyor. En kısa zamanda Allah'ın izniyle deplasmanlara beraber gitmeyi yüce Allah'ım nasip eder bize inşallah." ifadelerini kullandı.