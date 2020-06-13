Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: 'I love you Başkanım'

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kendisi için doğum günü pastası hazırlayan Başkan Mustafa Cengiz'e teşekkür etti.Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize yolculuğu öncesi Başkanımız Mustafa Cengiz'i ziyaret ettim. O da bana sürpriz yapıp doğum günü pastası hazırlatmış. Kendisine çok teşekkür ediyorum. I love you başkanım" ifadelerini kullandı.