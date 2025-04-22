Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı!

Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Nisan 2025 21:40
Son güncelleme 22 Nisan 2025 22:12
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor - Galatasaray maçında hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı nedeniyle maçı yönetemedi. Rahatsızlanan hakem Taşkınsoy'a doktorlar müdahalede bulundu. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, daha sonra iyi olduğunu belirterek maçı yönetmek istediğini söyledi. Doktorlardan hakem Taşkınsoy'a onay çıkmadı.

Maça dördüncü hakem olarak atanan Ali Yılmaz orta hakem olarak çıktı. Abdullah Buğra Taşkınsoy ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev aldı.

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlığı nedeniyle mücadele geç başladı.

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, mücadeleye dördüncü hakem olarak başlasa da karşılaşmaya devam edemedi ve 14. dakikada soyunma odasına gitti. Hakem Taşkınsoy'un iyi olduğu ancak TFF'den gelen talebin ardından soyunma odasına gittiği öğrenildi.

Abdullah Buğra Taşkınsoy'un soyunma odasına gitmesinin ardından dördüncü hakemlik görevini bir doktor olan Raşit Yorgancılar üstlendi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, 14. dakikada soyunma odasına gitmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. MHK, hakem Taşkınsoy'un durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery