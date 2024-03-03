Abdullah Avcı'nın ilk tercihi Enis Destan

Trendyol Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle hem moral bulan hem de üçüncülük için iddiasını bir kez daha kanıtlayan Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun sakatlığı keyifleri az da olsa kaçırdı.
Bordo-mavili takımın gol yollarındaki en önemli kozu olan tecrübeli futbolcunun Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarını kaçırması bekleniyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın söz konusu maçlarda, Afrika Uluslar Kupası zamanındaki gibi yine Enis Destan olacak. 21 yaşındaki forvet Onuachu'nun milli takımına gittiği dönemde Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er gol ile 1'er asistle oynamış, verilen şansı iyi değerlendirmişti.
Abdullah Avcı'nın ikinci tercihi ise maçın gidişatına göre Umut Bozok olacak. Hull City'ye giden Abdülkadir Ömür ile aynı dönemde yönetim kararıyla kadro dışı kalan ancak özür dilesi üzerine affedilen tecrübeli forvetin idmanlarda çok çalıştığı ve eski günlerine geri dönmek istediği öğrenildi. Onuachu'nun yokluğunda karşılaşmaların gidişatına göre Umut da şans bulacak.
Bordo-mavili takımın gol yollarındaki en önemli kozu olan tecrübeli futbolcunun Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarını kaçırması bekleniyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın söz konusu maçlarda, Afrika Uluslar Kupası zamanındaki gibi yine Enis Destan olacak. 21 yaşındaki forvet Onuachu'nun milli takımına gittiği dönemde Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er gol ile 1'er asistle oynamış, verilen şansı iyi değerlendirmişti.
Abdullah Avcı'nın ikinci tercihi ise maçın gidişatına göre Umut Bozok olacak. Hull City'ye giden Abdülkadir Ömür ile aynı dönemde yönetim kararıyla kadro dışı kalan ancak özür dilesi üzerine affedilen tecrübeli forvetin idmanlarda çok çalıştığı ve eski günlerine geri dönmek istediği öğrenildi. Onuachu'nun yokluğunda karşılaşmaların gidişatına göre Umut da şans bulacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU