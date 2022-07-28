Abdullah Avcı'nın gözü Süper Kupa'da

Avusturya kampını tamamlayarak yurda dönenhedefe kilitlendi. Bordo-mavililer, lig ve Şampiyonlar Ligi yoğunluğu öncesi bu kupayı müzesine götürerek moral kazanmayı amaçlıyor.Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonluğuyla tamamlayan teknik direktörve öğrencileri, yeni sezona da kupa ile başlamayı hedefliyor. Avcı, ilk resmi maçta sahaya süreceği kadro üzerinde kurmaylarıyla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.Trabzonspor'da göreve başladığı günden beri önemli başarılara imza atan Abdullah Avcı, kulüp düzeyinde hem kariyerinin üçüncü kupasını hem de bordo-mavili takımla 1.5 yıllık süre içerisinde üçüncü kupasını kazanarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Avcı, ilk olarak 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Kupa'yı Trabzonspor'un müzesine getirmişti. 38 yıl sonra Süper Lig şampiyonluğu sevincini bordo-mavililere yaşatan deneyimli teknik adam, kupa serisini sürdürmek istiyor.Süper Kupa çalışmalarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam ettirecek olan bordo-mavililer, 29 Temmuz Cuma günü İstanbul'a geçerek, final yolculuğuna çıkmış olacak.