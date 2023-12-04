Abdullah Avcı iç sahada 5. kez kaybetti!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor maçıyla bordo-mavili takımın başında Trabzon'da taraftarı önünde çıktığı 50 maçta 5. mağlubiyetini aldı.

, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı iç sahada 5. kez kaybetti!
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04 Aralık 2023 11:01
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ikinci dönemindeki ilk mağlubiyetini aldı.

Avcı, Karadeniz ekibinin başında taraftarı önünde Trabzon'da oynadığı 50 maçta ise 5. yenilgisini yaşadı.

Trabzonspor ile ikinci dönemini 12 Ekim 2023'te başlayan Avcı, 52 günlük geride kalan döneminde 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 274 gün sonra da iç sahada yenilgi yüzü görmüş oldu.

Yerli teknik adamlara yenildi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iç sahada aldığı mağlubiyetleri yerli teknik adamlara karşı aldı.

2020-2021 sezonunun 8. haftası sonrası göreve gelen Abdullah Avcı idaresinde bordo-mavililer, Fatih Terim yönetiminde sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 2-0, Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe'ye 1-0, Çağdaş Atan yönetimindeki Alanyaspor'a 3-1 ve 2022-2023 sezonunda Recep Uçar yönetimindeki Umraniyespor'a 2-1 kaybetti. Avcı, bu sezon ise Kayserispor'a 1-0 yenildi.

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