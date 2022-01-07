Abdullah Avcı'dan transfer ve kasket açıklaması

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Ö.K. Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.



Karşılaşmayı yorumlayan Avcı, "Her maç zor. Rakibe belki bir fırsat verdik ama hep oyunun içindeydiler. Oyun çok fazla durdu. 3-0'a da 3 puan veriyorlar, 1-0'a da 3 puan veriyorlar. Geri sayıma gittiğimizde, kazanmak önemliydi. Henüz bir şey kazanmadık. 18 maç kaldı, taraftarımız daha güçlü şekilde bizi desteklemeye devam etsin." dedi.



TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA



Tymoteusz Puchacz transferi için konuşan Abdullah Avcı, "Tymoteusz Puchacz, bir aksilik olmazsa cumartesi veya pazar günü burada olacak. Stoper arayışları devam ediyor. Djaniny'in sakatlık raporunu bekliyoruz, değerlendirme yapacağız." sözlerini kullandı



Kasketle açıklamalarda bulunan Avcı, "Kışın kasket taktık, yazın da takarız. Yazlık modelleri var. (Gülerek)." açıklamasını yaptı.



"BAŞKA YERE ÇEKMESİNLER!"



Abdullah Avcı ayrıca "Biz hak ederek lideriz, bizi başka yerlere çekmeye çalışmasınlar." dedi.



"REHAVET OLDUĞUNU DÜŞÜNMEM"



Açıklamalarına devam eden Avcı "Rehavet, mümkün değil. Öyle bir şey olmaz. Biz çok hedefi olan, yarışın en tepesinde olan takımız. Aralardan sonra, ister istemez, kısa bir ara da olsa start vermek kolay olmuyor. Her hafta bir final maçı oynuyoruz. Bugün bir final maçı kazandık. Haftaya Sivas'ta bir final maçı daha oynayacağız. Rehavet olduğunu düşünmüyorum. "Erken oynamak, geç oynamak, saati şu oynamak… Bu tür şeylere enerjimizi vermiyoruz. Bunlar, bizim değiştireceğimiz durumlar değil. Biz, oyunun içine hazırlanıyoruz. Bu yükler kolay değildir." ifadelerini kullandı.





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