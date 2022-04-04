Abdullah Avcı'dan kural hatası açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş ile oynanan maçta gündeme gelen kural hatası iddialarına dair açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan kural hatası açıklaması!
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04 Nisan 2022 01:36
Trabzonspor'un evinde 1-1 berabere kaldığı Beşiktaş maçı sonrası gündeme gelen kural hatası iddialara yanıt veren Abdullah Avcı, ilgili pozisyonda herhangi bir kural hatası olduğunu düşünmediğini belirtti.

Kullandıkları çift vuruş pozisyonunda kural hatası olduğu yönündeki iddialara ilişkin Avcı, "Hakem veya kararlar hakkında çok konuşmadım. Pozisyonu gördüm o tarz geri pas verilmeyen 1000 tane de pozisyon var. Olayı da başka bir yere çekmesinler." değerlendirmesinde bulundu.
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