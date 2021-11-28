Abdullah Avcı'dan Edin Visca cevabı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gündeme gelen Edin Visca iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Edin Visca transferiyle ilgili bir girişimde bulunmadıklarını söyleyen Avcı, "Şu an itibariyle öyle bir durum yok. Çok yazılıp çiziliyor ama yok. Transfer çalışmalarımız devam ediyor ve yapacağız." dedi.





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