Abdülkerim Bardakcı, aday kadroya çağrıldı

TFF, Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın Macaristan ve Avusturya maçları kadrosuna dahil edildiğini duyurdu.

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Abdülkerim Bardakcı, aday kadroya çağrıldı
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20 Mart 2024 16:46
Son güncelleme 20 Mart 2024 16:50
TFF, Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın Macaristan ve Avusturya maçları kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.

Abdülkerim Bardakcı, A Milli Futbol Takımı'nın Riva'daki kampına katılacak.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray'da forma giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için hazırlıklarına İstanbul'da devam eden A Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi.

29 yaşındaki futbolcu, akşam saatlerinde A Millî Takım'ın Riva'daki kampına katılacak."

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