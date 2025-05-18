Abdülkerdim Bardakcı'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'ın defans oyuncularından Abdülkerim Bardakcı, şampiyonluğun ardından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Çocuklarıyla birlikte şampiyonluğu kutlayan Abdülkerim Bardakcı "16 aylık kızım Alara, 3. kupasını gördü. 3 aylık oğlum da 2. kupasını gördü. Çok mutluyuz, gururluyuz. Allah'a şükürler olsun ki Galatasaray'a gelmişim. Çok mutlu ve gururluyum." diyerek Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Sarı-kırmızılı takıma gelmeden önce Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Abdülkerim Bardakcı için Ali Koç'un 'Sen o kadar eder misin?' sözleri uzun süre gündem olmuştu.
Çocuklarıyla birlikte şampiyonluğu kutlayan Abdülkerim Bardakcı "16 aylık kızım Alara, 3. kupasını gördü. 3 aylık oğlum da 2. kupasını gördü. Çok mutluyuz, gururluyuz. Allah'a şükürler olsun ki Galatasaray'a gelmişim. Çok mutlu ve gururluyum." diyerek Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Sarı-kırmızılı takıma gelmeden önce Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Abdülkerim Bardakcı için Ali Koç'un 'Sen o kadar eder misin?' sözleri uzun süre gündem olmuştu.
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